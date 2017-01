VINNER RUNDE 6:

HEIDI BJERMELAND HÅKER

Knut Marius Djupvik åpnet sjette runde DuettStafett, og nå er resultatet klart. Av 15 kvalifiserte bidrag stakk Heidi Bjermeland Håker av med seieren.

Les intervju med Heidi her.

Slik blir du med i konkurransen:

- Last ned appen Smule Sing til din smarttelefon.

- Søk etter "DuettStafett" i appen

- Under "Invites" finner du rundens låt.

- Syng i videomodus og bruk ørepropper.

- Du må bo eller være fra Nordvestlandet for å delta.

- Det er ingen aldersgrense for delta.

- Det er lurt å lytte til låten et par ganger før man gjør opptak.